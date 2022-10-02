Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря "Голосу країни", где была в команде Святослава Вакарчука. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в войне с российскими оккупационными войсками. Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась кадрами, как выступала перед украинскими защитниками.

"Никакие награды не стоят этих глаз, этих взглядов, которые я вижу каждый раз, когда пою для наших защитников", - написала Соловий в публикации.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Как всегда шикарно", "Кто же как не ты, сожжешь мосты! Песня приобретает новые содержания", "Слава Украине, иранский народ с вами", "Кто как не Соловий смотивирует сжигать мосты".

Напомним, фаворитка Вакарчука Соловий покажет "украинскую ярость" в европейских городах

Также Politeka сообщала, что любимица Вакарчука Соловий заскучала по концертам в Украине

А еще Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий в мохнатой шубке устроила съемку в метро