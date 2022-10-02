Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря "Голосу країни", где была в команде Святослава Вакарчука. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в войне с российскими оккупационными войсками. Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда поделилась кадрами, как выступала перед украинскими защитниками.
"Никакие награды не стоят этих глаз, этих взглядов, которые я вижу каждый раз, когда пою для наших защитников", - написала Соловий в публикации.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
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"Как всегда шикарно", "Кто же как не ты, сожжешь мосты! Песня приобретает новые содержания", "Слава Украине, иранский народ с вами", "Кто как не Соловий смотивирует сжигать мосты".
Напомним, фаворитка Вакарчука Соловий покажет "украинскую ярость" в европейских городах
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