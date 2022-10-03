Як пише Politeka.net, популярна українська актриса Наталка Денисенко активно розвиває свою сторінку в соціальній мережі Інстаграм та часто ділиться з шанувальниками подіями свого життя. Не стало винятком і відвідування акторкою Львова.
У готелі чудового міста вона влаштувала зйомку, вмостившись на підвіконня в легкій нічнушці та пеньюарі. Кучеряве волосся було розпущене, а в руках Денисенко тримала чашку ранкової кави. Не забула артистка козирнути своїми стрункими ногами.
Також Денисенко похвалилася гарним краєвидом із вікна. Європейська архітектура, вузька вуличка, кафешка з бруківкою – все це можна побачити із її вікна.
«Ранкова кава», - позначила вона у коментарі.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Холостяк" Заливако показав, з ким веселиться закордоном після розлучення з Ганною Богдан: "За найоригінальнішу..."
Після розгрому в Лимані на окупантів насувається нова біда: "Володимир Володимирович вирішив..."
Розвідка розсекретила план Лукашенка, на що чекати з боку Білорусі: "Він зробить все, щоб..."
"Значний крок уперед": Ердоган розкрив, про що домовилися Україна та росія
Користувачі мережі залишили багато приємних слів на адресу артистки.
"Вікна у Львові - це кайф",
«Як красиво»,
"Чарівна", - захоплюються у мережі.
Раніше Наталка Денисенко вже показувала, як гуляла вулицями Львова.
Перед камерою актриса з'явилася у світлому образі – короткій сукні з піджаком та стильних чоботях на підборах. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка.
Нагадаємо, дружина переможця "Голос країни" Сасанчина чесно зізналася, ким працювала до заміжжя.
Як повідомляла Politeka, біда спіткала Світлану Лободу, співачка терміново звернулася до українців: "Потрібна ваша допомога"
Також Politeka писала, Могилевська розповіла про трагедію у родині близької людини