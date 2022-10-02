Как пишет Politeka.net, украинская блогерка и жена победителя шоу "Голос країни" Иванна Сасанчина вовсю развивает свою страницу в Инстаграм. За жизнью девушки пристально следят более 37 тысяч подписчиков.
24-летняя Иванна часто делится историями из своей жизни, а также отвечает на вопросы своих фолловеров.
Сейчас девушка решила вспомнить, какой была ее жизнь до замужества и рождения дочери. Так, она призналась, что работала поваром в горячем цеху и показала несколько кадров с кухни.
"Я работала на кухне. Повар горячего цеха", – поделилась она.
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Кроме того Иванна работала официанткой в ночном клубе. Девушка призналась, что это было непростое испытание для нее.
"Также работала официантом в ночном клубе! И говорю да, это еще то испытание для нервов", — вспомнила она.
Еще Сасанчина успела поработать няней.
"Набила себе руку до своего ребенка", — отметила девушка.
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