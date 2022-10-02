Жена победителя шоу "Голос. Дети" и "Голос країни" Иванна призналась, какой была ее жизнь до замужества с Романом Сасанчиным.

Как пишет Politeka.net, украинская блогерка и жена победителя шоу "Голос країни" Иванна Сасанчина вовсю развивает свою страницу в Инстаграм. За жизнью девушки пристально следят более 37 тысяч подписчиков.

24-летняя Иванна часто делится историями из своей жизни, а также отвечает на вопросы своих фолловеров.

Сейчас девушка решила вспомнить, какой была ее жизнь до замужества и рождения дочери. Так, она призналась, что работала поваром в горячем цеху и показала несколько кадров с кухни.

"Я работала на кухне. Повар горячего цеха", – поделилась она.

Кроме того Иванна работала официанткой в ночном клубе. Девушка призналась, что это было непростое испытание для нее.

"Также работала официантом в ночном клубе! И говорю да, это еще то испытание для нервов", — вспомнила она.

Еще Сасанчина успела поработать няней.

"Набила себе руку до своего ребенка", — отметила девушка.

Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина в больнице рассказала, что с их дочкой: "Не могли смотреть на это"

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