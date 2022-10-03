Как пишет Politeka.net, популярная украинская актриса Наталка Денисенко активно развивает свою страницу в социальной сети Инстаграм и часто делится с поклонниками событиями своей жизни. Не стало исключением и посещение актрисой Львова.
В отеле чудесного города она устроила съемку, умостившись на подоконник в легкой ночнушке и пеньюаре. Кудрявые волосы были распущены, а в руках Денисенко держала чашку утреннего кофе. Не забыла артистка козырнуть своими стройными ногами.
Также Денисенко похвасталась красивым видом из окна. Европейская архитектура, узкая улочка, кафешка с брусчаткой - все это можно увидеть из ее окна.
«Утренний кофе», - обозначила она в комментарии.
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Пользователи сети оставили множество приятных слов в адрес артистки.
"Окна во Львове - это кайф",
"Как красиво",
"Волшебная", - восхищаются в сети.
Ранее Наталка Денисенко уже показывала, как гуляла по улицам Львова.
Перед камерой актриса появилась в светлом образе – коротком платье с пиджаком и стильных сапогах на каблуках. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.
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