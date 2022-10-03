Як повідомляє Politeka.net, співачка, композитор, продюсер та Народна артистка України Наталія Могилевська час від часу нагадує шанувальникам, що зараз дає благодійні концерти та виступає перед українськими захисниками. У своєму Instagram вона поділилася милими кадрами.

З початку війни в Україні Наталія Могилевська залишилася вдома в Києві. Співачка волонтерить, допомагає військовим, дитячим будинкам, проводить благодійні концерти та щомісяця збирає повні зали на своїй моновиставі "Я вдома".

Цього разу вона поїхала до українських захисників і виступила просто в сховищі, співаючи своїх україномовних пісень. Вона спілкувалася з воїнами, обіймала їх і навіть співала у дуеті з одним із захисників. Співачка також показала, які мужні солдати нас захищають

"Підтримуємо! Віримо! Пишаємося! Любимо! Дякую!!!", - написала під відео співачка Наталія Могилевська.

У коментарях користувачі мережі похвалили співачку, а також написали компліменти для захисників України: "Які вони у нас красені наймужніші", "Наталі, ви найкраща, добре, що ви у нас є!!! І такі гарні чоловіки!", "Дякую" захисникам і всім, хто їх підтримує і допомагає", "Дякую Вам, що підтримуєте наших воїнів".

Нагадаємо, Могилевська розповіла про нову ініціативу та замахнулася на велику суму.

Як Politeka повідомляла, схвильована Могилевська здивувала виглядом українців.

Також Politeka писала, що Могилевська показала закулісні кадри з метро, ​​де нагороджували легендарних українців.