Как сообщает Politeka.net, певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская время от времени напоминает поклонникам, что сейчас дает благотворительные концерты и выступает перед украинскими защитниками. В своем Instagram она поделилась милыми кадрами.

С самого начала войны в Украине Наталья Могилевская осталась дома в Киеве. Певица волонтерит, помогает военным, детским домам, проводит благотворительные концерты и каждый месяц собирает полные залы на своем моноспектакле "Я дома".

В этот раз она поехала к украинским защитникам и выступила прямо в убежище, спев свои украиноязычные песни. Она общалась с воинами, обнимала их и даже пела в дуэте с одним из защитников. Певица также показала, какие мужественные солдаты нас защищают.

"Поддерживаем! Верим! Гордимся! Любим! Спасибо!!!", - написала под видео певица Наталья Могилевская.

В комментариях пользователи сети похвалили певицу, а также написали комплименты для защитников Украины: "Какие они у нас красавцы самые мужественные", "Натали, вы лучшая, хорошо, что вы у нас есть!!! И такие красивые мужчины!", "Спасибо защитникам и всем кто их поддерживает и помогает", "Спасибо Вам, что поддерживаете наших воинов".

Напомним, Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом украинцев.

Также Politeka писала, Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.