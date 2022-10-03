Как сообщает Politeka.net, певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская время от времени напоминает поклонникам, что сейчас дает благотворительные концерты и выступает перед украинскими защитниками. В своем Instagram она поделилась милыми кадрами.
С самого начала войны в Украине Наталья Могилевская осталась дома в Киеве. Певица волонтерит, помогает военным, детским домам, проводит благотворительные концерты и каждый месяц собирает полные залы на своем моноспектакле "Я дома".
В этот раз она поехала к украинским защитникам и выступила прямо в убежище, спев свои украиноязычные песни. Она общалась с воинами, обнимала их и даже пела в дуэте с одним из защитников. Певица также показала, какие мужественные солдаты нас защищают.
"Поддерживаем! Верим! Гордимся! Любим! Спасибо!!!", - написала под видео певица Наталья Могилевская.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Звезда "Х-Фактора" Николайчук заставила ловить на себе восхищенные взгляды на улице: "Так, как великая Аида"
Ряд ЧП с подрывом авто произошел в Украине, много жертв и пострадавших: "К сожалению, люди..."
В рф уже готовятся отстранить путина от власти, есть несколько кандидатов в преемники: в ГУР выдали детали
"Без матери осталось два сына": Могилевская рассказала о трагедии в семье близкого человека
В комментариях пользователи сети похвалили певицу, а также написали комплименты для защитников Украины: "Какие они у нас красавцы самые мужественные", "Натали, вы лучшая, хорошо, что вы у нас есть!!! И такие красивые мужчины!", "Спасибо защитникам и всем кто их поддерживает и помогает", "Спасибо Вам, что поддерживаете наших воинов".
Напомним, Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.
Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом украинцев.
Также Politeka писала, Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.