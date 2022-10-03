Популярна українська співачка Jerry Heil, у своєму
Зокрема, Jerry Heil представила на суд своїх фанатів трек "Тато", в якому ніжно згадує про свого батька, і одночасно ставить питання, чи всі "фоловери" мали щасливе дитинство.
Ця виняткова композиція, присвячена дню народження її батька, і торкнеться не лише всіх батькам нашої країни, а й стосується українських захисників.
Зазначимо, що ця пісня була фактично готова ще на самому початку війни Росії проти України, наприкінці лютого, проте випустити її зірка зважилася буквально днями, у жовтні.
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Безумовно, шанувальники творчості Jerry Heil не залишилися байдужими, і висловили свої повноцінні та відверті емоції в коментарях під коротким відео, давши відповідь на поставлене питання про безтурботне дитинство. Вони уточнили, що не все було так добре, як хотілося, але в іншому: "пісня дуже гарна, нажаль у мене не було такого тата, слухаю і сльози про те що могло б бути, але не було", "мурашки від пісні 🥺🥺🥺🥺🥺 як погано що мого немає вже 🥺 ".
Нагадаємо, що продюсер Полякової Ясинський чесно розповів про розрив із Jerry Heil.
Також нещодавно Politeka повідомляла, що за словами Дантеса, із Jerry Heil трапилося лихо.
Крім того, ми писали, що Jerry Heil та Alyona Alyona розпочали підготовку несподіваної музичної прем'єри.