Популярна українська співачка Jerry Heil, у своєму TikTok-акаунті опублікувала невеликий фрагмент нової зворушливої ​​пісні, присвяченої дуже близькій людині.

Зокрема, Jerry Heil представила на суд своїх фанатів трек "Тато", в якому ніжно згадує про свого батька, і одночасно ставить питання, чи всі "фоловери" мали щасливе дитинство.

Ця виняткова композиція, присвячена дню народження її батька, і торкнеться не лише всіх батькам нашої країни, а й стосується українських захисників.

Зазначимо, що ця пісня була фактично готова ще на самому початку війни Росії проти України, наприкінці лютого, проте випустити її зірка зважилася буквально днями, у жовтні.

Безумовно, шанувальники творчості Jerry Heil не залишилися байдужими, і висловили свої повноцінні та відверті емоції в коментарях під коротким відео, давши відповідь на поставлене питання про безтурботне дитинство. Вони уточнили, що не все було так добре, як хотілося, але в іншому: "пісня дуже гарна, нажаль у мене не було такого тата, слухаю і сльози про те що могло б бути, але не було", "мурашки від пісні 🥺🥺🥺🥺🥺 як погано що мого немає вже 🥺 ".

Нагадаємо, що продюсер Полякової Ясинський чесно розповів про розрив із Jerry Heil.

Також нещодавно Politeka повідомляла, що за словами Дантеса, із Jerry Heil трапилося лихо.

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