Популярная украинская певица Jerry Heil, в своем TikTok-аккаунте опубликовала небольшой фрагмент новой трогательной композиции, посвященной своему очень близкому человеку.

В частности, Jerry Heil представила на суд своих подписчиков трек "Тато", в котором нежно вспоминает о своем отце, и одновременно задает под видео вопрос, у всех ли "фолловеров" было счастливое детство.

Эта исключительная композиция, приурочена ко дню рождения ее отца, и относится не только ко всем родителям в нашей стране, но и касается украинских защитников.

Отметим, что данная песня была фактически готова еще в самом начале войны рф против Украины, в конце февраля, однако выпустить ее звезда решилась буквально на днях, в октябре.

Безусловно, почитатели творчества Jerry Heil не остались равнодушны, и выразили свои полноценные и откровенные эмоции в комментариях под коротким видео, дав ответ на поставленный вопрос о беззаботном детстве. Они уточнили, что не все было так хорошо, как хотелось, но в остальном: "пісня дуже гарна, нажаль в мене не було такого тата, слухаю і сльози про те ,що могло би бути, але не було", "мурашки от песни 🥺🥺🥺🥺🥺как плохо что моего нет уже🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺" и "було, якийсь час, зараз вже для моє дитини я будую щасливе дитинство".

Напомним, что продюсер Поляковой Ясинский честно рассказал о разрыве с Jerry Heil.

Также недавно Politeka сообщала, что по словам Дантеса, с Jerry Heil случилась беда.

Кроме того, мы писали, что Jerry Heil и Alyona Alyona начали подготовку неожиданной музыкальной премьеры.