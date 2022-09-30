Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. Но пара после начала войны решила разойтись, как и их лучшие друзья - рестораторы Миша и Даша Кацурины. Теперь же Надя встречается с Мишей, а Владимир с Дашей. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Дантес опубликовал ссылку на Jerry Heil.

"Новая страничка Яны. Ибо старую удалил Инстаграм", - написал Владимир.

"Инста удалил страницу, но завтра - трек #ТАТУ! И я знаю, что это не станет преградой между слушателем и моей музыкой, потому что ценители моего труда сделают все, чтобы песня была услышана. Потому что она того стоит. А уж завтра проверите сами", - написала в публикации Яна.

Стоит отметить, что Jerry Heil не первая, кому удаляют страничку в Инстаграм. Украинским звездам приходится нелегко, ведь они освещают войну в Украине, что почему-то не нравится представителям социальной сети.

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