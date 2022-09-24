По словам Ясинского, Jerry Heil был предоставлен менеджер, все необходимые инструменты для работы.
«Именно так до определенного момента и происходило. Сотрудничество сейчас не продолжаем… Мы любовно не сходимся и мы любовно не расходимся. Есть просто люди, как женщины… Я очень хорошо разбираюсь в работе с женщинами. Есть женщины, которые в сложные моменты поддержат, а есть женщины, которые идут в сложные моменты. Вот она относится к такому типу», - заявил Ясинский в интервью Go West.
Также продюсер подчеркнул, что его задача, как владельца компании и как человека, отвечающего за коллектив и людей – сделать все таким образом, чтобы это не было болезненно для компании и для людей, работающих с артистом.
«Но для девушек, которые были вокруг нее, это был не очень приятный момент. Условия сложились сложные, сверхсложные, беспрециндентно сложные, поэтому как-то это осуждать я не могу…. Это прошло безболезненно, выводы какие-то я сделал, девушки наши сделали выводы. Для меня в этом ничего нового нет», – заверил Ясинский.
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Также продюсер сказал, что Jerry Heil может стать первой украинкой, которая может получить Грэмми.
«Я не оцениваю Jerry Heil как проект. Я оцениваю Яну Шамаеву как творческого человека, очень талантливого, очень мотивированного», - объяснил свое мнение продюсер.
Напомним, Jerry Heil заявила на своей странице в соцсети, что расторгла контракт с Secret Service после трех лет сотрудничества.
"Кто запустил этот тренд на раставание и почему его поддержали почти все мои знакомые, я не знаю. Но на всякий случай, чтобы не выбиваться из массы, я тоже решила прекратить отношения… После этого решение нужно было решить только одно – с кем. Парня у меня не было. Потому еще полгода назад мы прекратили сотрудничество с компанией Secret Service – агентством, которое обеспечивало мне пиар, концертные и другие услуги», – рассказывала Jerry Heil.
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