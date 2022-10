Як повідомляє Politeka.net, президент Володимир Зеленський закликав брати участь в акції "What We Are Fighting For" та розповісти, за що борються українці. Його флешмоб підтримав український співак Потап у Instagram та закликав користувачів мережі приєднатися до цієї ініціативи.

" Українці добре знають, за що борються. За людей, яких любимо та які надихають. За міста й села – справжні місця сили. За цінності, які варті того, щоб виборювати їх перед ворогом. За змогу жити у себе вдома та бути господарем на своїй землі, будувати майбутнє – таке, яке хочемо ми. За те, що дає віру робити, здавалося б, неможливе. Долучайтеся до акції #WhatWeAreFightingFor та розкажіть світу, що важливе саме для вас", - зазначив Володимир Зеленський.

Потап приєднався до президента та закликав ділитися на власних сторінках у соцмережах історіями фото та відео з улюблених куточків України під тегом Ukraine.ua та додавати хештег #WhatWeAreFightingFor, щоб історії змогли побачити якнайбільше людей, адже це важливо.

Крім того, артист Потап опублікував кадри, на яких показав настільки гарна Україна, а також продемонстрував волонтерів, українських захисників, маленьких дітей, пари закоханих та багатьох інших українців.

