Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко (Потап) – відомий український продюсер та виконавець. Зірка за пару днів до 24 лютого виїхав із дружиною Настею Каменських до Іспанії і не повертався до України довгий час. Спочатку Каменських наважилася приїхати до рідної країни, а через деякий час і сам Олексій. І хоч Потап заявив, що вже довгий час в Україні, просто не виходив на зв'язок, з'явився українською тв Олексій на 203-й день повномасштабного вторгнення.
А у новому інтерв'ю ЖВЛ зірка розповіла, що навіть записана заочно у тероборону, коли перебував за межами України.
Фанати почали активно обговорювати останнє інтерв'ю Потапа у коментарях:
"Це одне з найбільших розчарувань!!!!!Класно - записався в тероборону і сидів за кордоном))))) Не вірю жодному слову цього "хероя". Навіть Настя повернулася раніше. Про що мова?", "Потап такий кабасик став))", "Коли на передову", "Так переживав бідолаха... син там, а я за кордоном. ..бла, бла, бла. Приїдь і захисти сина. Але де ж, тому ж не випустять до Іспанії ".
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Нагадаємо, Потап нещадно висміяв "референдуми" росіян, зробивши їм привабливу пропозицію
Також Politeka повідомляла, що щасливий Потап засвітив красу свого саду та покрасувався врожаєм.
А ще Politeka писала, що Потап показав доказ того, як ганьбили росіяни в Ізюмі.