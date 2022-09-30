Олексій Потапенко (Потап) вирішив розповісти, чому не приїжджав до України довгий час, через що його розкритикували українці.

Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко (Потап) – відомий український продюсер та виконавець. Зірка за пару днів до 24 лютого виїхав із дружиною Настею Каменських до Іспанії і не повертався до України довгий час. Спочатку Каменських наважилася приїхати до рідної країни, а через деякий час і сам Олексій. І хоч Потап заявив, що вже довгий час в Україні, просто не виходив на зв'язок, з'явився українською тв Олексій на 203-й день повномасштабного вторгнення.

А у новому інтерв'ю ЖВЛ зірка розповіла, що навіть записана заочно у тероборону, коли перебував за межами України.

Фанати почали активно обговорювати останнє інтерв'ю Потапа у коментарях:

"Це одне з найбільших розчарувань!!!!!Класно - записався в тероборону і сидів за кордоном))))) Не вірю жодному слову цього "хероя". Навіть Настя повернулася раніше. Про що мова?", "Потап такий кабасик став))", "Коли на передову", "Так переживав бідолаха... син там, а я за кордоном. ..бла, бла, бла. Приїдь і захисти сина. Але де ж, тому ж не випустять до Іспанії ".

Нагадаємо, Потап нещадно висміяв "референдуми" росіян, зробивши їм привабливу пропозицію

Також Politeka повідомляла, що щасливий Потап засвітив красу свого саду та покрасувався врожаєм.

А ще Politeka писала, що Потап показав доказ того, як ганьбили росіяни в Ізюмі.



