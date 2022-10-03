Как сообщает Politeka.net, президент Владимир Зеленский призвал участвовать в акции "What We Are Fighting For" и рассказать, за что борются украинцы. Его флешмоб поддержал украинский певец Потап в Instagram и призвал пользователей сети присоединиться к этой инициативе.
"Украинцы хорошо знают, за что борются. За людей, которых любим и вдохновляют. За города и села – настоящие места силы. За ценности, которые стоят того, чтобы бороться за их перед врагом. За возможность жить у себя дома и быть хозяином на своей земле, строить будущее - такое, какое хотим мы. За то, что дает веру делать, казалось бы, невозможно", - отметил Владимир Зеленский.
Потап присоединился к президенту и призвал делиться на собственных страницах в соцсетях историями фото и видео из любимых уголков Украины под тегом Ukraine.ua и добавлять хештег #WhatWeAreFightingFor, чтобы истории смогли увидеть как можно больше людей, ведь это важно.
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Кроме того, артист Потап опубликовал кадры, на которых показал настолько красивая Украина, а также продемонстрировал волонтеров, украинских защитников, маленьких детей, пары влюбленных и многих других украинцев.
Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.
Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.
Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.