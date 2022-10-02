На своїй сторінці в Instagram артист, який лиш нещодавно повернувся в Україну після майже семимісячної відсутності, показав архівні кадри з попередніх сезонів шоу та поділився історією.

Потап розповів, що колись в Ізраїлі він був на одному весіллі в ресторані, коли в сусідню будівлю потрапила ракета.

"Я був впевнений, що весілля, якнайменше, перенесуть, але я помилився… загартовані війною євреї продовжили святкувати вже через декілька годин (сильно ніхто не постраждав Слава Богу) і я їх запитав, чого ви не відмінили або не перенесли свято, і ось,що мені відповів батько нареченої: «Вони,наші вороги, цього і хочуть, щоби ми зупинились,щоби життя завмерло,щоби ми боялись,саме тому ми будемо продовжувати святкувати життя!» тоді мене це дуже вразило", — пригадує Олексій.

Таким чином співак виправдав повернення в ефір розважального шоу "Голос країни" в розпал війни.

"Як би це важко зараз не було, крізь сльози, крізь біль і кров, заради всіх, хто поклав своє життя за Нас! Коли кожен в країні буде продовжувати свою справу, на своєму місці з думкою про перемогу, з допомогою армії - ми встоїмо, ми переможемо! Тому Голосу Країни бути! Хай звучить Українська пісня, Най побачимо себе до війни, нехай відчуємо, якими ми стали і яку країну і музику побудуємо! Амінь!", — наголосив артист.

Додамо, що Потап також розповів про розмову Насті Каменських з Ані Лорак після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Також повідомлялось про повернення "Голосу країни" без Вакарчука, але з Потапом.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап після повернення в Україну потрапив під шквал критики.