Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Надя Дорофєєва вже повернулася з Європи, де разом з іншими музикантами давала благодійні концерти, і тепер радує шанувальників різноманітними яскравими образами.
На сторінці у Instagram вона показала, як скомбінувала трендові речі цього сезону.
На Наді Дорофєєвій – зручний трикотажний комплект, який складається з топу, котрий підкреслив її точений прес, та атласні шортики на гумці молочного відтінку з ажурним оформленням низу. Надя відображена без макіяжу з розпущеним і розпатланим волоссям зачесаним на один бік.
Знімок співачка зробила навпроти дзеркала, сфотографувавши себе на камеру смартфона. Так, артистка показала себе справжню, вразивши природною красою без ретуші та фотошопу.
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Варто зазначити, що також співачка та її новий бойфренд, ресторатор та музикант Міша Кацурін показали, як вони разом проводять удома час. Так, пару відвідала муза, і вони вирішили написати трек. Принаймні Надя Дорофєєва наголосила, що вони створили дуже круту пісню.
"Взяла клавішника до свого колективу", – підписала відео Надя.
Нагадаємо, що новий бойфренд Надії Дорофєєвої показав співачку у "вбранні Єви".
Як повідомляла Politeka, Надежда Дорофєєва відверто розповіла про свій стан і чим вона лікується.
Також Politeka писала, що Надію Дорофєєву вразив обстріл окупантів по гуманітарній колоні, 25 українців загинули.