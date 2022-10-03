Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Надя Дорофєєва вже повернулася з Європи, де разом з іншими музикантами давала благодійні концерти, і тепер радує шанувальників різноманітними яскравими образами.

На сторінці у Instagram вона показала, як скомбінувала трендові речі цього сезону.

На Наді Дорофєєвій – зручний трикотажний комплект, який складається з топу, котрий підкреслив її точений прес, та атласні шортики на гумці молочного відтінку з ажурним оформленням низу. Надя відображена без макіяжу з розпущеним і розпатланим волоссям зачесаним на один бік.

Знімок співачка зробила навпроти дзеркала, сфотографувавши себе на камеру смартфона. Так, артистка показала себе справжню, вразивши природною красою без ретуші та фотошопу.

Варто зазначити, що також співачка та її новий бойфренд, ресторатор та музикант Міша Кацурін показали, як вони разом проводять удома час. Так, пару відвідала муза, і вони вирішили написати трек. Принаймні Надя Дорофєєва наголосила, що вони створили дуже круту пісню.

"Взяла клавішника до свого колективу", – підписала відео Надя.

Нагадаємо, що новий бойфренд Надії Дорофєєвої показав співачку у "вбранні Єви".

Як повідомляла Politeka, Надежда Дорофєєва відверто розповіла про свій стан і чим вона лікується.

Також Politeka писала, що Надію Дорофєєву вразив обстріл окупантів по гуманітарній колоні, 25 українців загинули.