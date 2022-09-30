Як повідомляє Politeka.net, російські окупанти під час обстрілу гуманітарної колони у Запоріжжі вбили 25 людей, ще понад 50 поранено, серед них – жінки та діти. 5-річній дитині уламок потрапив у живіт – лікарі борються за його життя. Слідчі розпочали розслідування військового злочину росії.

Українська співачка Надія Дорофєєва відреагувала на цю трагедію та написала пост у Instagram.

Співачка закликала вшанувати пам'ять безневинних мирних українців, яких убили російські солдати.

"Запоріжжя! Яка трагедія!! 25 загиблих 50 поранених Я сподіваюся, ці цифри не збільшаться. Вшануємо пам'ять цих невинних мирних людей… Про цей терор повинен чути і знати весь світ!!!", - зазначила у коментарях Надія Дорофєєва.

Користувачі мережі під постом Надії Дорофєєвої діляться своїми емоціями і бажають росіянам дізнатися у сто разів більше за те, що відчувають через їхні дії українці.

"Наші міста, як рани на тілі України... дуже шкода людей", "Запоріжжя рідненьке, тримайся", "Це жах!! Терпіння і сил сім'ям загиблих, а росіянам відчути у 100 разів більше болю", "Бережіть себе!!! !!!! Тримайтеся", "Боже, тварюки ненависні", - писали в коментарях.

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