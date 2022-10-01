Популярна виконавиця, екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася своїми переживаннями на тлі низки трагедій, які принесли в Україну окупанти.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка трохи розповіла про свій стан.

"Не встигаю оговтатись серед усіх новин. Серце розривається від жорстокості ворога. Відчуття спустошенності і розпачу. Зробила вчора опитування в сторіз - і отримала сотні таких самих «тяжких» повідомлень. Друзі, давайте триматися разом", — звернулася Надя до шанувальників.

Дорофєєва розкрила, що рятує її від виру страшних новин.

"Я лікуюсь музикою. Вона допомагає мені хоч на час «злетіти». Думаю, творчість всім в змозі хоч трохи допомогти .. Фільм, малювання, вірші, танці. Допомагайте самі собі, окрім нас це ніхто не зробить. А що допомагає вам, окрім наших перемог, звичайно?", — додала співачка.

Шанувальники Дорофєєвої в коментарях діляться своїми думками з цього приводу:

"Два дні тому робила дз та слухала твій альбом пісню «у твоїй душі» та прозвучали два потужні вибухи. Це вперше коли в мене була істерика, сльози та великий страх…💔 не віриться що це відбувається все з нами… хочеться тиші та миру 🙏",

"Зараз стараюся максимально зменшити свій вільний час, щоб не впадати в певну «депресію»",

"якщо лікуватися творчістю, і вам від цього легше, то я вам заздрю. Насправді коли малюю портрет, мене просто відкидає від усього, руки не піднімаються щось творити, а думки зовсім другі".

Нагадаємо, Дорофєєва вразила ефектним образом у новому кліпі, відео.

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