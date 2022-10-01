Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка трохи розповіла про свій стан.
"Не встигаю оговтатись серед усіх новин. Серце розривається від жорстокості ворога. Відчуття спустошенності і розпачу. Зробила вчора опитування в сторіз - і отримала сотні таких самих «тяжких» повідомлень. Друзі, давайте триматися разом", — звернулася Надя до шанувальників.
Дорофєєва розкрила, що рятує її від виру страшних новин.
"Я лікуюсь музикою. Вона допомагає мені хоч на час «злетіти». Думаю, творчість всім в змозі хоч трохи допомогти .. Фільм, малювання, вірші, танці. Допомагайте самі собі, окрім нас це ніхто не зробить. А що допомагає вам, окрім наших перемог, звичайно?", — додала співачка.
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Шанувальники Дорофєєвої в коментарях діляться своїми думками з цього приводу:
"Два дні тому робила дз та слухала твій альбом пісню «у твоїй душі» та прозвучали два потужні вибухи. Це вперше коли в мене була істерика, сльози та великий страх…💔 не віриться що це відбувається все з нами… хочеться тиші та миру 🙏",
"Зараз стараюся максимально зменшити свій вільний час, щоб не впадати в певну «депресію»",
"якщо лікуватися творчістю, і вам від цього легше, то я вам заздрю. Насправді коли малюю портрет, мене просто відкидає від усього, руки не піднімаються щось творити, а думки зовсім другі".
Нагадаємо, Дорофєєва вразила ефектним образом у новому кліпі, відео.
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва похвалилася палкими обіймами та збентежила українців.
Також Politeka писала, що Дорофєєва чесно заговорила, як зважилася на нові відносини.