Как сообщает Politeka.net, популярная певица Надя Дорофеева уже вернулась из Европы, где вместе с другими музыкантами давала благотворительные концерты, и теперь радует поклонников разнообразными яркими образами.
На странице в Instagram она показала, как скомбинировала трендовые вещи этого сезона.
На Наде Дорофеевой – удобный трикотажный комплект, который состоит из топа, который подчеркнул ее точенный пресс, и атласные шортики на резинке молочного оттенка с ажурным оформлением низа. Надя запечатлена без макияжа с распущенными и растрепанными волосами зачесанными на одну сторону.
Снимок певица сделала напротив зеркала, сфотографировав себя на смартфон. Так, артистка показала себя настоящую, поразив естественной красотой без ретуши и фотошопа.
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Стоит отметить, что также певица и ее новый бойфренд, ресторатор и музыкант Миша Кацурин показали, как они вместе проводят дома время. Так, пару посетила муза и они решили написать трек. По крайней мере Надя Дорофеева отметила, что они создали очень крутую песню.
"Взяла клавишника в свой коллектив", – подписала видео Надя.
Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".
Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.
Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне, 25 украинцев погибли.