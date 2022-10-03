Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка та екс-солістка гурту "Час і Скло". А нещодавно зірка заявила, що розлучається зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Але це було не єдине розлучення, адже друзі зіркової пари – ресторатори Мишко та Даша Кацуріни, теж розійшлися. А трохи пізніше стало відомо, що Надя перебуває у стосунках із Мишком, а Володимир пішов до Даші. Новий хлопець Дорофєєвої, як і зіркова співачка, активно веде блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Кацурін вирішив показати свою кохану, яка була без опіки та білизни. Мишко зняв Надю зі спини так, щоб нічого зайвого не було видно.

Бойфренд Дорофєєва ніяк не підписав фото, тільки залишив посилання на свою зіркову подружку.

Нагадаємо, Кацуріна збентежила зовнішнім виглядом, спустивши рейтузи та показавши труси посеред болота.

А ще Politeka писала, що Дорофєєву вразив обстріл окупантів по гуманітарній колоні, 25 українців загинули

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва похвалилася палкими обіймами та збентежила українців .



