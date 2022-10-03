Переможниця 9-го сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова дуже активно веде свій блог у Instagram, де докладно розповідала про сімейне життя.
2020 року Дарина вийшла заміж за телеведучого Микиту Добриніна (справжнє ім'я Влад Вакулович), а через рік у пари народився первісток. Після появи сина у подружжя виникла криза у відносинах, але пара зуміла подолати всі складнощі.
У своїх Інста-сторіс Квіткова розповіла, як їм це вдалося.
"Через нерви, недосипання, втому і нестачу часу - почалися претензії один до одного через нічого. Тому ми вчасно зрозуміли, що не хочемо й надалі руйнувати нашу сім'ю, а навпаки - хочемо прожити разом все життя, а для цього треба працювати та щось робити", - поділилася Даша.
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За словами блогерки, у них були парні візити до психолога та багато роботи над собою.
"Цей період ми пройшли разом і зробили це вдало. Були парні сеанси з психологом і багато роботи над собою. Ми багато говорили. Чули та слухали. А головне – любили та любимо. Тому все вдалося", - зізналася Дар'я.
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