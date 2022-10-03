Победительница 9-го сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова очень активно ведет свой блог в Instagram, где подробно рассказывала о семейной жизни.

В 2020 году Дарья вышла замуж за телеведущего Никиту Добрынина (настоящее имя Влад Вакулович), а через год у пары родился первенец. После появления сына у супругов возник кризис в отношениях, но пара сумела преодолеть все сложности.

В своих Инста-сторис Квиткова рассказала, как им это удалось.

"Из-за нервов, недосыпания, усталости и недостатка времени – начались претензии друг к другу из-за ничего. Поэтому мы вовремя поняли, что не хотим и дальше разрушать нашу семью, а наоборот – хотим прожить вместе всю жизнь, а для этого надо работать и что-то делать", — поделилась Даша.

По словам блогерки, у них были визиты к психологу и много работы над собой.

"Этот период мы прошли вместе и сделали это удачно. Были парные сеансы с психологом и много работы над собой. Мы много говорили. Слышали и слушали. А главное – любили и любим. Поэтому все удалось", — призналась Дарья.

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