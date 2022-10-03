Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк активно знімає новий сезон авторської передачі “Ле Маршрутка”, в якій вона їздить різними куточками України та розповідає цікаві історії.

Наразі теледіва показала спільні кадри з українським журналістом Володимиром Золкіним, який став відомим після повномасштабного вторгнення, коли взяв інтерв'ю у полонених російських солдатів.

«Впевнена ви знаєте Володимира @zolkinvolodymyr 🇺🇦💪🏻 Скажу від себе, я дуже вражена його сталевою витримкою, його спокоєм, урівноваженістю, толерантністю… тому що спілкуючись з цією… нечистістю, і щоб, жодного разу не матюкатися, не розсердитися , це справді треба мати залізні нерви!», - написала вона.

Нікітюк поцікавилася у фоловерів, щоб вони запитали російських окупантів, якби були на місці Володимира. Українці завалили телеведучу коментарями. Дехто цікавився, чи одружений Золкін.

"Леся)) він навіть помолодшав поряд з тобою)))",

"Леся шкода Володя одружений, а ви дуже добре дивитеся разом 🔥",

"Нічого не питала б… просто давала б дивитися на результати їхніх злочинів щодня… заганяла б проводити ексгумацію тіл",

"Леся, Ви поставили важке питання, тому що питань до тих недовояк дуже багато, разом із люттю, гнівом та бажанням розірвати одночасно",

"Якого ти сюди приперся?",

"Думаю немає сенсу нічого в тих гнид питати, тому що у них немає ні серця, ні душі. Там усередині сама гниль",

"Нічого б не питала у тієї нечисті",

"Леся, а він одружений? Він вам дуже підходить", - пишуть у мережі.

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