Популярная певица Надя Дорофеева эффектно представила свой первый украиноязычный альбом «Сенси», где на фрагментах видео, были вмонтированы архивные кадры из детства, на которых артистка предстала 12-летней забавной девчонкой с косичками.

После этого ее решила поддержать звездная коллега Леся Никитюк.

Телеведущая и начинающая певица также показала себя смешливой девчонкой. Архивные кадры Никитюк обнародовала в своих stories.

«Эта малая на фото, то я», - подписала Леся и добавила смайлик.

«Найди свои сенси», - добавила она.

Ранее мы писали, Леся Никитюк опубликовала кадр, где пошутила, повторив слова ехавшей из Крыма россиянки: "Луцк, так не хочется отсюда уезжать, так душевно, по-домашнему".

Сейчас телеведущая снимает новый сезон авторской передачи “Ле Маршрутка”. Программу транслируют на "Новом канале", а сама Никитюк исследует интересные уголки нашей страны, о которых люди мало слышали. Кроме того, в рамках своей передачи Леся рассказывает об уникальных и талантливых жителях нашей страны. На съемки очередного выпуска Леся Никитюк отправилась в Луцк.

Напомним, Леся Никитюк поделилась наболевшим и показала лицо крупным планом после косметолога

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

Также Politeka писала, что Никитюк, которая скрывает личную жизнь, засветилась со своим "ухажером": стояла возле будки с фастфудом