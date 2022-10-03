Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк активно снимает новый сезон авторской передачи “Ле Маршрутка”, в которой она ездит на разным уголкам Украины и рассказывает интересные истории.

Сейчас теледива показала совместные кадры с украинским журналистом Владимиром Золкиным, который стал известен после полномасштабного вторжения, когда взял интервью у пленных российских солдат.

«Уверена вы знаете Владимира @zolkinvolodymyr 🇺🇦💪🏻 Скажу от себя, я очень поражена его стальной выдержкой, его спокойствием, уравновешенностью, толерантностью… потому что общаясь с этой… нечистью, и чтобы, ни разу не материться, не разозлиться, не впить, это действительно надо иметь железные нервы!», - написала она.

Никитюк поинтересовалась у фолловеров, чтобы они спросили у российских оккупантов, если бы были на месте Владимира. Украинцы завалили телеведущую комментариями. Некоторые интересовались, женат ли Золкин.

"Леся)) он даже помолодел рядом с тобой)))",

"Леся жаль Володя женат, а вы очень хорошо смотрите вместе🔥",

"Ничего не спрашивала бы… просто давала бы смотреть на результаты их преступлений каждый день… загоняла бы проводить эксгумацию тел",

"Леся, Вы задали трудный вопрос, потому что вопросов к тем недовояк очень много, вместе с яростью, гневом и желанием разорвать одновременно",

"Какого ты сюда приперся?",

"Думаю нет смысла ничего у тех гнид спрашивать, потому что у них нет ни сердца, ни души. Там внутри них сама гниль",

"Ничего бы не спрашивала у той нечисти",

"Леся, а он женат? Он очень вам подходит", - пишут в сети.

Напомним, Никитюк вслед за Дорофеевой показала себя смешливой девчонкой: кадр, который никто не видел

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

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