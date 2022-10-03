Як повідомляє Politeka.net, дружина українського співака Віктора Павлика розповіла про неприємності, які з нею трапилися. Зокрема, Катерина Репяхова на своїй сторінці у Instagram-stories зізналася, що її тричі оштрахували та назвала причину. А також попередила інших бути обережнішими.

Зокрема дружина співака Віктора Павлика зізналася, що її тричі оштрафували. А все сталося через те, що вона порушила правила дорожнього руху. Останній штраф Катерині Репяхової було виписано патрульними вчора, 2 жовтня.

"У "Дії" знову показує штрафи правил дорожнього руху. Зайшла і отямилася. Не беріть з мене приклад. Три штрафи", - розповіла дружина українського співака.

Катерина також опублікувала фото, на яких показала, як сплатила усі три штрафи, які їй виписали та коротко їх підписала: "Якось так".

Варто зазначити, що Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло.

Михайло Павлик – первісток Репяхової та четверта дитина Віктора Павлика. Від попередніх стосунків у співака є син Олександр та дочка Христина, єдинокровні брат та сестра.

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