Як повідомляє Politeka.net , молода дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова щодня розповідає про своє життя і хвалиться тим, як проводить час із коханим. Дівчина часто стикається з критикою через свою поведінку та зухвалі висловлювання.
Репяхва любить поскандалити в мережі і незважаючи на те, що її сторінка публічна, приймає лише похвалу на свою адресу, на будь-яку критику дівчина одразу реагує досить агресивно. При цьому подобається Катерині хвалитися життям з артистом, який на 30 років її старший і його навіть називають "дідом" в Інстаграм.
«Обіцяла розповісти більше про себе. У нас із чоловіком різниця у віці майже 30 років. Зізнаюся, взагалі я про це ніколи не думаю, лише тоді, коли треба розповісти щось цікаве про себе.
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До карантину ми багато гастролювали та мандрували. Але коли розпочався карантин, я задумалася про свій блог. З'явилося багато вільного часу, і я почала займатись блогом» - висловилася Катерина.
Раніше Репяхова відзначилася під час бесіди із представником студії для фотосесій.
Незважаючи на те, що вона сама забула про зйомку, умови їй не сподобалися і вона почала публічно скаржитися у соціальній мережі.
«Але ж є якесь людське ставлення та клієнт-орієнтованість? Якщо сьогодні є вільні зали, яку проблему перенести?» - обурилася Репяхова.
Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як з неї з чоловіком знущалися.
Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини просто на робочому місці.
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