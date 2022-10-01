Як пише Politeka.net, Віктор Павлік – відомий український музикант. А кілька років тому зірка наважився вкотре одружитися з молодою блогеркою Катою Репяховою. І минулого року нова дружина народила Віктору первістка – сина, якого назвали Михайлом. Катя, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграм, де ділиться кадрами зі свого життя.
А цього разу Катя поділилася кадрами, де відвела однорічного сина до перукаря. Хлопчик сидів у кріслі, а Віктор тримав його за ручку, доки йшла стрижка.
"Але Мішуля був такий молодець", - написала Репяхова у сторіс.
А до цього вона зазначила, що стригти так сильно сина – це надто коротко.
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"Скажу одразу, для мене це знову дуже коротко", - зазначила Репяхова у сторіс.
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