В частности, жена певца Виктора Павлика Катерина Репяхова призналась, что ее трижды оштрафовали.

Как сообщает Politeka.net, жена украинского певца Виктора Павлика рассказала о неприятностях, которые с ней приключились. В частности, Катерина Репяхова на своей странице в Instagram-stories призналась, что ее трижды оштраховали и назвала причину. А также предупредила других быть более осторожными.

В частности, жена певца Виктора Павлика призналась, что ее трижды оштрафовали. А все члучилось из-за того, что она нарушила правила дорожного движения. Последний штраф Екатерине Репяховой был выписан патрульными вчера, 2 октября.

"В "Дії" снова показывает штрафы ПДД. Зашла и очумела. Не берите с меня пример. Три штрафа", — рассказала жена украинского певца.

Екатерина также опубликовала фото, на которых показала, как оплатила все три штрафа, которые ей выписали и коротко их подписала: "Как-то так".

Стоит отметить, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

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