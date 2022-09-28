Катерина Репяхова молодша за зіркового чоловіка на 28 років, але це їй не заважає і вона навіть не згадує про цю різницю у віці.

Як повідомляє Politeka.net, молода дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова любить бути відвертою зі своїми підписниками. На цей раз вона поділилася подробицями про себе. Історію свого життя Катерина розповіла на своїй сторінці в Instagram.

У родині українського виконавця Віктора Павлика та Катерини Репяхової суттєва різниця у віці – 28 років. Проте, як визнає Катерина, вік не перешкода, щоби побудувати щасливу пару.

"У нас із чоловіком різниця у віці майже 30 років. Зізнаюся, взагалі я про це ніколи не думаю, тільки тоді, коли треба розповісти щось цікаве про себе. До карантину ми багато гастролювали та подорожували. Але коли розпочався карантин, я задумалася про свій блог. З'явилося багато вільного часу і я почала займатися блогом", - зізналася дівчина.

Також, Катерина Репяхова зазначила, що різниця у віці не стала на заваді у народженні дитини. Подружжя виховує однорічного сина Михайла.

"Тепер нас троє і я зовсім не гастролюю з чоловіком. Але бути мамою набагато приємнішою і тепер я абсолютно щаслива", - зізналася дружина українського співака Віктора Павлика.

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