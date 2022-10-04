Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила ефектні кадри свого виступу в київському метрополітені. Цей концерт українських знаменитостей у підземці на станції Майдан Незалежності, яка зараз закрита для користувачів, відбувся ше у вересні, але його телеверсію випустили тільки зараз.

"Виступ в підземці... на вершині емоцій...Це особливий виступ, в особливий час...", — зізнається Лижичко.

Шанувальники в коментарях підтримали співачку: "Руслано, ти неймовірнно КРУТА!!! ❤️", " Все буде добре ！Все буде Україна 💙💛", "Як завжди заряджаєш 💯 супер".

Відзначимо, останнім часом Лижичко регулярно їздить різними країнами, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на потреби постраждалих від вторгнення рф. Зараз вона перебуває в Бельгії, в місті Антверпен.

"Вражає і викликає почуття гордості те, як натхненно українці збирають кошти на реабілітацію дітей, постраждалих від військових злочинів. 💔Для мене було за честь вчора долучитися до акції в рамках AntwerpFashionWeekend, під час якої за ініціативи Лілії Ватсон та Saint Andrew Charity Foundation відбувався збір коштів на протезування. Це дуже благородна і велична місія. 🙏Закликаю всіх небайдужих долучатися", — наголосила Руслана.

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