Цього разу на своїй сторінці в Instagram телеведучий повідомив, що, хоч він сам зараз і знаходиться в Україні, команда «Світ навиворіт» продовжує створювати новий, ексклюзивний контент про подорожі різними країнами.

При цьому пост Дмитро розмістив російською мовою. Він залишається одним із небагатьох українських телеведучих, які навіть після повномасштабного вторгнення рф вперто продовжують розмовляти в медійному просторі мовою країни-окупанта, за що його й критикують.

"Це новий формат пізнавальних відео для YouTube, які допомагають перейти від суворої реальності хоча б на 10-15 хвилин, відволіктися, поринути в інше інформаційне поле. Для багатьох під час війни це реально важливо", - розповів Комаров.

Глядачі "Світ навиворіт" підтримали ведучого у коментарях, але знову не обійшлося без критики:

"Шкода, що мовою окупанта",

"Коли почнете створювати контент рідною мовою, а не мовою окупанта?",

"Підкажіть, будь ласка, а чому знову ка*апською мовою продовжуєте вести блог?!",

"у чому просто проблема, щоб перейти нарешті на державну мову, прописану в Конституції".

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

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