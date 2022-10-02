Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український танцюрист і хореограф, який судить проект "Танці з зірками". Зірка одразу після повномасштабного вторгнення з дружиною та дітьми поїхав до США, і досі не повертався до України. При цьому дружина зірки зазначила, що ставити питання, чому її чоловік не на фронті, є некоректним. Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами своєю творчістю, а також особистими кадрами.
А цього разу Влад показав спільну фотографію зі своїми батьками.
"З Днем Вчителя всіх, завдяки яким ми стаємо людьми! А особливо моїх найголовніших! Сумуємо за вами!", - написав Влад у новій публікації.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Зі святом, Слава України", "Зі святом ваших батьків", "Зі святом ваших батьків та подяка за виховання такого сина та батька", "З днем вчителя ваших батьків".
Нагадаємо, родина Влада Ями з "Танців з зірками", втікши від війни, опинилася в новій небезпеці, дружина показала кадри.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" розповіла, чому чоловік не повертається до України.
Також Politeka писала, що дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" спробувала виправдати чоловіка, який втік до США