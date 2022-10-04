В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила эффектные кадры своего выступления в киевском метрополитене. Этот концерт украинских знаменитостей в подземке на станции Майдан Независимости, которая сейчас закрыта для пользователей, состоялся в сентябре, но его телеверсию выпустили только сейчас.

"Выступление в подземке... на вершине эмоций... Это особое выступление, в особое время...", - признается Лыжичко.

Поклонники в комментариях поддержали певицу: "Руслана, ты невероятно КРУТАЯ!!! ❤️", "Все будет хорошо! Все будет Украина 💙💛", "Как всегда заряжаешь 💯 супер".

Отметим, в последнее время Лыжичко регулярно ездит по разным странам, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на нужды пострадавших от вторжения рф. Сейчас она находится в Бельгии, в городе Антверпен.

"Впечатляет и вызывает чувство гордости то, как вдохновенно украинцы собирают средства на реабилитацию детей, пострадавших от военных преступлений. 💔Для меня было честью вчера присоединиться к акции в рамках AntwerpFashionWeekend, во время которой по инициативе Лилии Ватсон и Saint Andrew Charity состоялся сбор средств на протезирование. Это очень благородная и величественная миссия.🙏Призываю всех неравнодушных приобщаться", - подчеркнула Руслана.

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