На своїй сторінці в Instagram дружина коміка розмістила довгу посаду, в якій виділила три типи росіянок.

"Чому ми такі несхожі, леді по різні боки кордонів? Начебто з одного ребра зроблено, а немає у вас цієї міцності, цієї стійкості, цієї опори. Чоловіки в небезпеці. Наші. І ваші. Ви готові розділити відповідальність? Не думаю... Ви просто збилися в зграї. І хто ж ці пави?", - пише Казаніна.

Перший тип росіянок, на її думку, — це налякана лань.

"Така самка оленя. Жуйна тварина, яка жадібно поглинає пропаганду з усіма її нудотними запахами брехні і погроз. Вона живе в дикому лісі, де насильство — це норма і спосіб виживання. Вона приносить свого чоловіка в жертву жалюгідному шакалу, тому що просто боїться. Тому що озлоблена. Тому що не знає, що може бути по-іншому. Вона не любить свого чоловіка. І не захищає. Вона позбавляється тягаря, наївно вважаючи, що отримає натомість героя чи компенсацію. Але вона помиляється...", — розповідає Наталя.



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Другий тип - домашня курка, квочка, матуся.

"Вона виховує дітей і не лається з сусідами. Читає розумні книжки та не слухає новини. Не бачить істини, не хоче знати, що відбувається. Можливо, навіть робить кар'єру. Але не злітає. Просто бігає добре. Переживає, плаче, молиться чи ходить до психолога, вона витрачає останні гроші на амуніцію в країні, що розбазарює все на смерть, руйнування і розпалювання ненависті, вона любить свого чоловіка, але не захищає, просто ковтає сльози, вірячи, що чекає на героя. Але вона помиляэться... Її герой тепер — звичайний військовий злочинець. Бо немає нічого героїчного у вбивстві...", - впевнена Казаніна.

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Третій тип, за версією дружини артиста "Квартал 95", - орлиця.

"Та сама, що в хату, що горить, увійде. Коня на скаку зупинить. А ще ОМОН голими руками. Шкода, що мешкає вона в Дагестані. Ну в більшості своїй. І любить свого чоловіка. І захищає. І точно знає, що головний подвиг зараз — не зупинити биття рідного серця!", — додала Наталя і закликала жінок берегти своїх коханих.

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