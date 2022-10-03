Переможниця шоу "Танці із зірками" Санта Дімопулос живе зараз у Франції, проте продовжує нагадувати про себе українцям.

Як пише Politeka.net колишня солістка "ВІА Гри" та співачка Санта Дімопулос останнім часом рідко ділиться з фолловерами моментами зі свого життя за кордоном.

Проте відвідування артисткою улюбленого Парижа стало винятком. Дімопулос ефектно пройшлася вулицями столиці Франції та виклала відео на своїй сторінці в Інстаграм.

Перед камерою Санта з'явилася велосипедах, що обтягують, і білій кофті, поверх якої вона одягла бежевий тренч. Доповнила свій стильний образ співачка чорними чоботами від відомого французького бренду та кепкою.

Дімопулос спочатку пройшлася модельною ходою, а потім почала скакати і розмахувати руками, наче дитина.

"Люблю Париж", - лаконічно підписала вона.

Фоловерів привернули увагу чоботи Санти.

Логотип CHANEL здалеку вони прийняли за символ рашистів z про що неодмінно написали в коментарях.

"Чуть серце не зупинилося 😮Здалеку здалося, що зетки на чоботах😂",

"Те саме звернула на це увагу, і тільки вже близько зрозуміла "фух, здалося", - написали читачки.

Але Дімопулос поспішила і відповісти: "Боже врятуй".

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