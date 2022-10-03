Победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос живет сейчас во Франции, однако продолжает напоминать о себе украинцам.

Как пишет Politeka.net бывшая солистка "ВИА Гры" и певица Санта Димопулос в последнее время редко делится с фолловерами моментами из своей жизни за границей.

Однако посещение артисткой любимого Парижа стало исключением. Димопулос эффектно прошлась по улицам столицы Франции и выложила видео на своей странице в Инстаграм.

Перед камерой Санта появилась обтягивающих велосипедках и белой кофте, поверх которой она надела бежевый тренч. Дополнила свой стильный образ певица черными сапогами от известного французского бренда и кепкой.

Димопулос сначала прошлась модельной походкой, а затем принялась скакать и размахивать руками, точно ребенок.

«Люблю Париж», - лаконично подписала она.

Фолловеров привлекли внимание сапоги Санты.

Логотип CHANEL издалека они приняли за рашисткий символ z о чем непременно написали в комментариях.

"Чуть сердце не остановилось 😮Издалека показалось, что зетки на сапогах😂",

"Тоже самое обратила на это внимание, и только уже близко поняла "фух, показалось", - написали читательницы.

Но Димопулос поспешила ии ответить: "Боже избавь".

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