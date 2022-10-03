Популярна українська співачка Slavia (Ярослава Притула), яка багато років була дружиною шоумена та виконавця Дзідзьо (Михайло Хома), і яка нещодавно розпочала свою сольну кар'єру, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу у сторис дівчина виклала чарівні кадри, на яких показала свій новий образ та виступ на сцені.

Так, на одній із сторіс Ярослава зняла себе поблизу та продемонструвала, як підготувалася до концерту. Перед камерою вона з'явилася у білій водолазці, поверх якої накинула об'ємний строкатий кардиган. Її довге розкішне волосся завите і зібране у високий хвіст, а на обличчі яскравий макіяж з рожевою помадою та милою посмішкою.

На другий сторіс Slavia показала свій виступ, на сцену вона вийшла в цьому ж образі, при цьому можна помітити, що на ній занадто коротка спідниця і чорні черевики на підборах. Судячи з відео, артистка запально виступає перед публікою і сама отримує задоволення від того, що робить.

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