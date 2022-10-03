Ганна Богдан після розставання з головним героєм 11 сезону шоу "Холостяк" Михайлом Заливаком продовжує нагадувати українцям про себе.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ганна похвалилася кадрами з ефектної зйомки, яку для неї на вулицях Києва влаштувала фотографка Леся Кошова.

Перед камерою Богдан постала в стильному чорному брючному костюмі, який вдало підкреслив її струнку фігуру. Образ модель доповнила високими підборами, сумочкою та масивними аксесуарами.

"Місяць переносили зйомку, чекаючи на хорошу погоду, щоб потім у нас вийшло це….!📸 🔥", — похвалилася Ганна.

Шанувальники в коментарях захоплюються вродою екс-обраниці Заливака, а особливо її довгими стрункими ногами: "Закохалася у вас та ваші ноги ще з Холостяка🔥","Обожнюю такий стиль❤️ І вам дуже личить 😍", "Дуже гарно❤️","Просто неймовірно", "Богиня😍", "Одна нога тут, інша там".

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Ганна Богдан виїхала за кордон та 4 місяці провела у Великобританії, це було найдовше її перебування в іншій країні. Після повернення до рідного Києва переможниця "Холостяка" зізналася, що колись мріяла переїхати за кордон, але тепер зрозуміла, що хоче жити лише в Україні.

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