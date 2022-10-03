Як зізнався зірка серіалу "Моя улюблена Страшка" Артур Логай, на заняттях він отримав чимало корисної та практичної інформації.

Як повідомляє Politeka.net, український актор та зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай зізнався, що пішов на військові навчання та поділився деталями. Крім того, переможець шоу "Танці зі зірками" показав на сторінці в Instagram, як пройшло його перше заняття.

Артур Логай розповів, що пішов на військові навчання, бо зараз кожен українець повинен мати певні навички військової справи. Перше заняття актора з тактично-спеціальної військової підготовки відбулося вчора, 2 жовтня. Логай показав, як пройшли його вчення.

"Це, мабуть, один із найцікавіших моїх досвідів за життя. Я звичайно не озвучу все, що було на заняттях, але першу сказану таким фразу озвучу: "Не йдіть м'ясом. Вчіться. Не можете – краще сидіть удома, робіть свою справу. Допомагайте", – поділився він.

Як зізнався зірка серіалу "Моя улюблена Страшко", на заняттях він отримав чимало корисної та практичної інформації. Актор додав, що такі курси корисні для кожного, щоби більше не повторились трагедії Маріуполя, Бучі, Ізюма та інших українських міст.

"Особиста думка: такі тренування, курси, збори мають бути для всіх на державному рівні. Тому що, на жаль, наш сусід нікуди не дінеться. Але якщо вони знатимуть, що у нас кожен володіє зброєю та навчений, то навряд чи ще захочуть прийти в гості. А коли захочуть, ляжуть ще на кордоні", - додав Артур Логай .

Нагадаємо, що Артур Логай розповів, де зараз його позашлюбний син, про якого мало хто знав.

Як повідомляла Politeka, рідні зірки "Моя улюблена Страшко" Артура Логая опинилися в окупації.

Також Politeka писала, що Артрур Логай розбив серця шанувальників відомого серіалу, другого сезону не буде.



