Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич уперше за сім місяців дозволила собі розслабитися та вирушила до Греції. Там вона добре відпочила, але вже повернулася додому. У перші дні свого повернення вона вирішила повернутися до занять спорту і розповіла на своїй сторінці в Instagram про пригоду, яка з нею сталася.



"Я сьогодні не встигла зняти сторіз зі свого тренування. Повірте воно було і це жесть наскільки важко після перерви. Серйозно, після перерви перше тренування дається дуже важко. Іноді навіть боляче, але я змогла. І я знову стала на шлях спорту", - зізналася Злата Огневич .

Співачка також додала, що у неї після тренувань болить живіт і вона дуже сподівається, що на цьому її пригоди закінчилися, а понеділок далі пройде у спокійному ритмі.

Перед камерою співачка постала у повсякденному зручному вбранні, яке складалося із сірого світшота, темних спортивних штанів та короткої курточки у стилі оверсайз. Свій образ Злата Огневич доповнила сонцезахисними окулярами у круглій оправі. Артистка також трохи потирала свій живіт, ніби намагаючись упоратися з болем.

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