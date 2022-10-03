Популярная украинская певица Slavia (Ярослава Притула), которая много лет была женой шоумена и исполнителя Дзидзьо (Михаил Хома), и которая не так давно начала свою сольную карьеру, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз в сторис девушка выложила очаровательные кадры, на которых показала свой новый образ и выступление на сцене.

Так, на одной из сторис Ярослава сняла себя вблизи и продемонстрировала, как подготовилась к концерту. Перед камерой она появилась в белой водолазке, поверх которой накинула объемный пестрый кардиган. Ее длинные роскошные волосы завиты и собраны в высокий хвост, а на лице яркий макияж с розовой помадой и милой улыбкой.

На второй сторис Slavia показала свое выступление, на сцену она вышла в этом же образе, при этом можно заметить, что на ней слишком короткая красная юбка и черные ботинки на каблуках. Судя по видео, артистка зажигательно выступает перед публикой, и сама получает удовольствие от того, что делает.

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