Співачка Оля Цибульска після багаторічних пліток і обговорень нарешті вирішила показати свого чоловіка і батька свого сина Нестора.

За словами Цибульскої, її чоловік Сергій не любить камер, а потім, коли почалася повномасштабна війна, і вони почали переховуватися в укриттях, разом з’являтися на людях ховатись більше не було сенсу.

«Ми говорили про це, я говорю: тебе всі бачать, нема сенсу вже ховатися від камер. Я дуже вдячна йому і дуже рада, що це сталося, томущо мені якось простіше», - зізналася співачка «ЖВЛ».

Сергій погодився знятися для проєетк, що допомогає безпритульним тваринам у Львові, але більше на публиці з’являтися не планує.

«Це, напевно, найцінніше в наших стосунках, що я для нього просто Оля, а не Оля Цибульська з афіш, з якою потрібно з’являтися на червоних доріжках. Коли було дуже багато різних пліток, сідали люди перед екраном і починали вирішувати, на кого схожий мій Нестор – на Пономарьова чи на Дзідзьо, я казала: «Ти спиш, я тебе сфоткаю і просто опублікую в Інстаграм», - пригадує Оля ті часи, коли її атакували пліткарі.

Співачка каже, що Сергій героїчно витримав хвилі пліток, а скандалів через ревнощі в них навіть не було.

Нагадаємо, Цибульска розплакалася, розповідаючи про свого загиблого друга.

Також повідомлялось, що батьки Олі Цибульскої врятувалися з окупації.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап повернувся в Україну і розповів про свою хворобу.