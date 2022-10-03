Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала зворушливе відео, в якому показала свої дитячі фото та розповіла про себе та свої мрії.

У ролику Ліда ніби розмовляє з собою маленькою – вона написала питання на дитячих фото, а потім показала та розповіла відповіді на них, показавши свіжі знімки. Так, серед фотографій можна побачити, що Ліла з дитинства любила стрижку-каре, яку носить і зараз, однак, було в неї і довге волосся. Також у цьому ролику співачка зізналася, що з дитинства любила сідати за кермо тата машини, а тепер і сама стала водієм.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "А якби ви мали можливість поговорити з собою?". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію знаменитості: "Так мило", "Були б такі ж питання і відповіді", "Які чудові фото! І ідея класна!", "Так зворушливо", "Ти така мила і чарівна".

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