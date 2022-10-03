Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила трогательное видео, в котором показала свои детские фото и рассказала о себе и своих мечтах.

В ролике Лида как будто разговаривает с собой маленькой – она написала вопросы на детских фото, и затем показала и рассказала ответы на них, показав свежие снимки. Так, среди фотографий можно увидеть, что Лила с детства любила стрижку-каре, которую носит и сейчас, однако, были у нее и длинные волосы. Также в этом ролике певица призналась, что с детства любила садится за руль папиной машины, а теперь и сама стала водителем.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "А если бы у вас была возможность поговорить с собой?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию знаменитости: "Так мило", "Были бы такие же вопросы и ответы", "Какие замечательные фото! И идея классная!", "Так трогательно", "Ты такая милая и очаровательная".

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