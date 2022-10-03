Як повідомляє Politeka.net, повернення на екрани музичного проекту "Голос країни-12", перерваного через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, подарувало глядачам деякі сюрпризи, масу яскравих номерів талановитих учасників, підопічних нових команд у зіркових тренерів.

Своїми враженнями також поділилася в Instagram українська співачка та тренер проекту Надя Дорофєєва та зазначила, що завдяки йому українці можуть перейти від важких новин.

Артистка зазначила, що вона почувається досить дивно, переглядаючи випуски, зняті ще до вторгнення росії. Адже все змінило зараз кардинально. Також співачка додала, що двоє хлопців з її команди стали на захист Батьківщини від російських загарбників. Надя Дорофєєва за них дуже хвилюється, але в той же час шалено ними пишається.

"Я рада, що повернувся "Голос країни" і хоча б на пару годин зможе переключити глядачів, відірвати від важких новин, зарядити музикою! Як тренер, я щаслива, що ви нарешті познайомитеся з моєю командою талановитих та творчих. Сподіваюся, що наші учасники нададуть вам крила та сили триматися та йти вперед!", - додала вона.

У коментарях під постом Надії Дорофєєвої зібралося багато приємних коментарів та компліментів від українців, які раді відволіктися від тривожних подій, подивившись пісенне шоу.

Нагадаємо, що новий бойфренд Надії Дорофєєвої показав співачку у "вбранні Єви".

Як повідомляла Politeka, Надежда Дорофєєва відверто розповіла про свій стан і чим вона лікується.

Також Politeka писала, що Надію Дорофєєву вразив обстріл окупантів по гуманітарній колоні, 25 українців загинули.