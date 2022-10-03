Как сообщает Politeka.net, возвращение на экраны музыкального проекта "Голос країни-12", прерванного из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, подарило зрителям некоторые сюрпризы, массу ярких номеров талантливых участников, подопечных новых команд у звездных тренеров.

Своими впечатлениями также поделилась в Instagram украинская певица и тренер проекта Надя Дорофеева, и отметила, что благодаря ему украинцы могут переключиться от трудных новостей.

Артистка отметила, что она чувствует себя довольно странно, просматривая выпуски, которые были сняты еще до вторжения россии. Ведь все измениломь сейчас кардинально. Также певица добавила, что два парня из ее команды встали на защиту Родины от российских захватчиков. Надя Дорофеева за них очень волнуется, но в то же самое время безумно ими гордится.

"Я рада, что вернулся "Голос країни" и хотя бы на пару часов сможет переключить зрителей, оторвать от трудных новостей, зарядить музыкой! Как тренер, я счастлива, что вы наконец-то познакомитесь с моей командой талантливых и творческих. Надеюсь, что наши участники предоставят вам крылья и силы держаться и идти вперед!", - добавила она.

В комментариях под постом Надежды Дорофеевой собралось много приятных комментариев и комплиментов от украинцев, которые рады отвлечся от тревожных событий, посмотрев песенное шоу.

Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".

Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.

Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне, 25 украинцев погибли.