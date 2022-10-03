Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка була підопічною продюсерського центру Потапа і стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", часто ділиться з шанувальниками новин про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка здивувала фоловерів новими кадрами, на яких з'явилася у незвичайному образі.

Як видно, на нових фотографіях Мішель знято в цікавій локації, яка нагадує поїзд. Перед камерою вона з'явилася в зухвалому образі та з відповідними виразами на обличчі. На ній широка чорна кофта з яскравим принтом, а на руках незвичайні оксамитові рукавички. Волосся співачка розпущена та випрямлена, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Андраде написала: "Ля, як красиво". А шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Обіймаю", "Боже, що з волоссям твориться?! Вони шикарне", "Ідеальна", "Так, дуже", "Мішель, обожнюю тебе, вогонь", "Дуже красива", "Красуня моя", "Мішель молодець, удачі довічно", "Красуня", "Справжня красуня", "Вогонь".

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