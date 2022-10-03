Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая была подопечной продюсерского центра Потапа и стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила фолловеров новыми кадрами, на которых пояивлась в необычном образе.
Как видно, на новых фотографиях Мишель запечатлена в интересной локации, которая напоминает поезд. Перед камерой она пояивлась в дерзком образе и с соответственными выражениями на лице. На ней широкая черная кофта с ярким рисунком-принтом, а на руках необычные бархатные перчатки. Волосы певица распущены и выпрямлены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Андраде написала: "Ля, как красиво". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Обнимаю", "Боже, что с волосами творится?! Они шикарное", "Идеальная", "Да, очень", "Мишель, обожаю тебя, огонь", "Очень красивая", "Красотка моя", "Мишель молодец, удачи пожизненно", "Красавица", "Настоящая красотка", "Огонь".
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