Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася у Києві та допомагала на волонтерській кухні у перші місяці російського вторгнення і продовжує займатися волонтерством та бере участь у благодійних ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала гарячі кадри та звернулася до шанувальників за рекомендаціями.

Як видно, на нових фотографіях Дашу знято на риболовлі, бо не раз розповідала, що дуже любить цю справу. Однак цього разу підійшла до улюбленого хобі вельми креативно і будувала гарячу зйомку у спокусливому образі. На знімках артистка позує у вузькому темному боді та прозорих панчохах, а завершують образ чорні туфлі на шпильці. Волосся моделі недбало укладене, на обличчі легкий макіяж, а в руках вона тримає вудку.

У підписі до публікації Астаф'єва написала: "Всіляко уникаю способи турбо-блогерів із опитуваннями, аби не бути банальною. Але наступне питання вкрай потрібно нам із командою. Бо ми готуємо ретельну зброю задля ваших сердець! Українське. Останнє те, що порвало на шматки. Я про книжки. Рекомендуйте відчайдушно! Треба щось впіймати. Фотки, аби ви упіймались, ваші коментарі - аби я".

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