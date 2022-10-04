Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Киеве и помогала на волонтерской кухне в первые месяцы российского вторжения и продолжает заниматься волонтерством и принимает участие в благотворительных инициативах, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, этот раз звезда опубликовала горячие кадры и обратилась к поклонникам за рекомендациями.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена на рыбалке, так как не раз рассказывала, что очень любит это дело. Однако, в этот раз подошла к любимому хобби весьма креативно и строила горячую съемку в соблазнительном образе. На снимках артистка позирует в узком темном боди и прозрачных чулках, а завершают образ черные туфли на шпильке. Волосы модели небрежно уложены, на лице легкий макияж, а в руках она держит удочку.

В подписи к публикации Астафьева написала: "Всевозможно избегаю способов турбо-блогеров с опросами, чтобы не быть банальной. Но следующий вопрос крайне нужен нам с командой. Мы готовим тщательное оружие для ваших сердец! Украинское. Последнее то, что порвало в клочья. Я о книгах. Рекомендуйте отчаянно! Надо что-нибудь поймать. Фотки, чтобы вы попались, ваши комментарии – чтобы я".

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